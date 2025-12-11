Juventus battibecco tra Spalletti e Capello post Pafos

Dopo la partita tra Juventus e Pafos, si è acceso un vivace scambio tra Luciano Spalletti e Fabio Capello durante l'intervista a Sky Sport. Il confronto tra i due allenatori ha attirato l'attenzione, evidenziando le tensioni e le opinioni contrastanti sul match appena concluso.

Il dibattito tra Spalletti e Capello Nel post partita di Juventus-Pafos, Luciano Spalletti ha avuto un piccolo battibecco con Fabio Capelli durante l’intervista a Sky Sport. Il tema ha riguardato la gestione del primo tempo contro i ciprioti Capello “Luciano, oggi la tua squadra ha avuto tante difficoltà a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, battibecco tra Spalletti e Capello post Pafos

Una gara di #PrimaCategoria in #Campania finisce in rissa. Lo riporta l'edizione online del quotidiano Il Mattino. Gli episodi di #violenza riguardano la partita tra #SportingPalomonte e #ClubSerre, valida per la decima giornata nel #gironeH. Un battibecco tra - facebook.com Vai su Facebook

Neanche una sconfitta in casa nel 2025 per il Napoli in Serie A. Contro la Juventus è arrivato il record e una nuova certezza: nonostante le tante problematiche dell’impianto e i continui battibecchi fra De Laurentiis e il Comune, il Maradona sta diventando, pas Vai su X

Juventus, Spalletti duella con Capello e spiega il cambio di Yildiz a Napoli - Dopo la partita col Pafos Spalletti risponde alle accuse sui problemi difensivi della Juventus mosse da Capello e torna sulle polemiche innescate dalla sostituzione di Yildiz a Napoli ... Da sport.virgilio.it

Capello: “Serve attenzione quando si deve difendere” - Fabio Capello analizza la Juventus di Luciano Spalletti dopo la vittoria sul Pafos in Champions League Fabio Capello, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato il momento ... Lo riporta tuttojuve.com