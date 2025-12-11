Juventus battibecco tra Spalletti e Capello post Pafos

Ilprimatonazionale.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Juventus e Pafos, si è acceso un vivace scambio tra Luciano Spalletti e Fabio Capello durante l'intervista a Sky Sport. Il confronto tra i due allenatori ha attirato l'attenzione, evidenziando le tensioni e le opinioni contrastanti sul match appena concluso.

  Il dibattito tra Spalletti e Capello Nel post partita di Juventus-Pafos, Luciano Spalletti ha avuto un piccolo battibecco con Fabio Capelli durante l’intervista a Sky Sport. Il tema ha riguardato la gestione del primo tempo contro i ciprioti Capello “Luciano, oggi la tua squadra ha avuto tante difficoltà a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus battibecco tra spalletti e capello post pafos

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, battibecco tra Spalletti e Capello post Pafos

juventus battibecco spalletti capelloJuventus, Spalletti duella con Capello e spiega il cambio di Yildiz a Napoli - Dopo la partita col Pafos Spalletti risponde alle accuse sui problemi difensivi della Juventus mosse da Capello e torna sulle polemiche innescate dalla sostituzione di Yildiz a Napoli ... Da sport.virgilio.it

juventus battibecco spalletti capelloCapello: “Serve attenzione quando si deve difendere” - Fabio Capello analizza la Juventus di Luciano Spalletti dopo la vittoria sul Pafos in Champions League Fabio Capello, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato il momento ... Lo riporta tuttojuve.com