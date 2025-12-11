Juve sofferenza e vittoria | 2-0 al Pafos playoff vicini

La Juventus conquista una vittoria fondamentale contro il Pafos, con un punteggio di 2-0, nella sesta giornata di Champions League. Con questa vittoria, la squadra si avvicina ai playoff, rafforzando le proprie chance di qualificazione alla fase successiva del torneo. Un risultato che evidenzia la determinazione e il percorso positivo dei bianconeri in questa fase della competizione.

La Juventus batte 2-0 il Pafos nella sesta giornata della prima fase di Champions e con questo successo, il secondo di fila nel torneo, sale a 9 punti in classifica aumentando le chance di qualificazione alla fase successiva della competizione. La serata non era iniziata pero' per il verso giusto per i bianconeri e bisogna iniziare dalla fine del primo tempo e dai fischi dell'Allianz Stadium, per raccontare quella che e' stata una prima parte di gara di pessima fattura. Una Juventus ancora una volta bruttina e senza idee si e' fatta vedere solo con un possesso palla sterile che ha prodotto veramente poco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

