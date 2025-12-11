Juve sofferenza e vittoria | 2-0 al Pafos playoff vicini
La Juventus conquista una vittoria fondamentale contro il Pafos, con un punteggio di 2-0, nella sesta giornata di Champions League. Con questa vittoria, la squadra si avvicina ai playoff, rafforzando le proprie chance di qualificazione alla fase successiva del torneo. Un risultato che evidenzia la determinazione e il percorso positivo dei bianconeri in questa fase della competizione.
La Juventus batte 2-0 il Pafos nella sesta giornata della prima fase di Champions e con questo successo, il secondo di fila nel torneo, sale a 9 punti in classifica aumentando le chance di qualificazione alla fase successiva della competizione. La serata non era iniziata pero' per il verso giusto per i bianconeri e bisogna iniziare dalla fine del primo tempo e dai fischi dell'Allianz Stadium, per raccontare quella che e' stata una prima parte di gara di pessima fattura. Una Juventus ancora una volta bruttina e senza idee si e' fatta vedere solo con un possesso palla sterile che ha prodotto veramente poco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Pagina 2 | Juve-Pafos 2-0: McKennie, una magia tiene vivi i sogni Champions. David gol e abbraccio a Spalletti - Tutta la presunzione con cui è stato descritto il Pafos in questi giorni, e che Spalletti aveva giustamente sottolineato, scompare al calcio d'inizio: squadra non eccelsa ma capace di pungere, fare ma ... Riporta tuttosport.com
Juve-Pafos 2-0: McKennie, una magia tiene vivi i sogni Champions. David gol e abbraccio a Spalletti - "La Juve non sbaglia due partite di seguito": è emozionante per il popolo bianconero sentire vivo di nuovo questo motto, ormai impolveratosi sotto anni di sofferenze sportive autoinflitte (ma soprattu ... Come scrive tuttosport.com
CHAMPIONS LEAGUE | Juventus-Pafos 2-0. Dopo un primo tempo di sofferenza, la Juventus trova la vittoria nella seconda frazione con le reti di McKennie e David. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X
Un campionato destinato alla sofferenza, a meno che Spalletti non riesca a tirare fuori dal cilindro qualcosa... #juve #juventusnews24 #lajuveafreddo #napolijuve #commento - facebook.com Vai su Facebook