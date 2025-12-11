Juve scatto oltre la paura McKennie-David che lampi Il Pafos spreca e si spegne

La Juventus si risveglia e supera le paure, mostrando carattere e determinazione. McKennie e David accendono la partita con lampi di talento, mentre il Pafos, alla sua prima esperienza in Champions, spreca occasioni e si spegne nel corso del match. Una sfida che mette in evidenza la crescita della Juve e le sfide di un’avventura europea ancora tutta da scrivere.

Capita a questa Juve che una squadra alla sua prima Champions, il Pafos, la metta sotto per più di un tempo. Erano a pari punti prima della sfida dello Stadium, del resto. Poi però l’orgoglio sovrasta i fischi e la Signora la spunta. McKennie e David, sì, proprio lui, alla seconda di fila a segno nella Grande Coppa, riportano vittoria e sorriso. Quello che era mancato a lungo sul viso di Spalletti. Bianconeri a quota nove. Un altro paio di punti contro Monaco e Benfica dovrebbero bastare per assicurarsi il pass ai playoff per gli ottavi. C’è ancora domani. Come annunciato alla vigilia, ‘Lucio’ lancia Zhegrova dall’inizio, con tutte le incognite del caso relativamente alla tenuta, molto più che alle qualità tecniche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, scatto oltre la paura. McKennie-David che lampi. Il Pafos spreca e si spegne

