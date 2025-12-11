Juve Pafos Oppini spietato sul bianconero | Nulla di personale ma non è un caso che quando Spalletti lo sostituisce arrivino due gol

Juventusnews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo articolo si analizza la partita tra Juve Pafos, concentrandosi sulle parole di Oppini che evidenzia una possibile correlazione tra le sostituzioni del centrocampista e i gol dell’avversario, sottolineando come i cambi di modulo abbiano avuto un ruolo chiave nell’esito della sfida.

Juve Pafos: Oppini analizza la vittoria mettendo in evidenza la correlazione diretta tra l’uscita del centrocampista, il cambio modulo e i gol decisivi. La vittoria per 2-0 conquistata dalla  Juventus  contro il  Pafos  ha portato in dote tre punti fondamentali per la classifica di  Champions League, avvicinando sensibilmente i bianconeri alla certezza dei playoff. Tuttavia, come spesso accade nel turbolento ambiente bianconero, il risultato finale non è bastato a spegnere il dibattito sulla prestazione e sulle scelte iniziali di  Luciano Spalletti. Tra le voci più ascoltate e dirette del tifo juventino c’è sicuramente quella di  Francesco Oppini, che attraverso il suo profilo  X  ha lanciato una provocazione tattica che sta facendo molto discutere la community. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

