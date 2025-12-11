Juve Pafos Marco Baridon a caldissimo | La mossa di Spalletti che ha cambiato la partita – VIDEO

Nel match tra Juve Pafos, Marco Baridon analizza i momenti salienti della partita, evidenziando come la mossa di Spalletti abbia rivoluzionato l’andamento dell’incontro. Dall'avvio lento e macchinoso dei bianconeri alla svolta decisiva, l’intervento dell’allenatore ha influito significativamente sull’esito. Ecco l’approfondimento sullo spettacolare confronto dello Stadium.

Juve Pafos, l’analisi a caldissimo di Marco Baridon sul match dello Stadium: bianconeri macchinosi e lenti in avvio, poi la svolta dalla panchina. La vittoria per 2-0 contro il Pafos porta in dote tre punti e la qualificazione, ma l’analisi a caldo di Marco Baridon si concentra sui due volti mostrati dalla Juventus all’ Allianz Stadium. Nel suo commento post-gara, il direttore di non usa mezzi termini per descrivere i primi 45 minuti dei bianconeri, definendoli come uno dei momenti più bassi della stagione europea. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Secondo l’analisi, la prima frazione è stata “tra le più negative” dell’anno: una squadra macchinosa, lenta nel giro palla e incapace di trovare varchi nella difesa cipriota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pafos, Marco Baridon a caldissimo: «La mossa di Spalletti che ha cambiato la partita» – VIDEO

#Juve- #Pafos 2-0: #McKennie, una magia tiene vivi i sogni Champions. #David gol e abbraccio a #Spalletti tinyurl.com/5b6s4j72 Vai su X

Brutto primo tempo, poi #McKennie e #David affondano il #Pafos: #Juventus a quota 9, playoff #Champions vicini - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni Juve Pafos, Spalletti scopre le carte nella rifinitura: la partitella finale regala un’indicazione chiarissima sui titolari, cosa filtra - Probabili formazioni Juve Pafos, Spalletti scopre le carte nella rifinitura: la partitella finale regala un’indicazione chiarissima sui titolari, cosa filtra (l’inviato alla Continassa) – L’allenament ... Secondo juventusnews24.com

Probabili formazioni Juve Pafos - Scopri i giocatori diffidati, squalificati, infortunati, indisponibili e in panchina per la partita ... Riporta corrieredellosport.it