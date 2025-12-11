Juve Pafos la Gazzetta ci va giù pesante sul primo tempo dei bianconeri | Quasi un’ora a girare attorno all’area dei ciprioti a due all’ora
La Gazzetta dello Sport critica duramente il primo tempo della Juve Pafos, sottolineando un possesso sterile e poca incisività offensiva. I bianconeri hanno girato attorno all’area avversaria senza creare occasioni per quasi un’ora, rischiando il tracollo prima di trovare una svolta. Un’analisi severa che mette in evidenza le difficoltà iniziali della squadra.
Juve Pafos, l’analisi del quotidiano sul primo tempo è durissima: possesso sterile e zero movimenti, rischiato il tracollo prima della svolta. La vittoria e la qualificazione non cancellano le ombre. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport non si lascia ingannare dal 2-0 finale e dedica un’analisi severissima alla prima parte di gara della Juventus contro il Pafos. Secondo la Rosea, per quasi sessanta minuti si è assistito a uno spettacolo preoccupante: una squadra che si è limitata a girare attorno all’area dei ciprioti ai due all’ora, intrappolata in un ritmo soporifero e prevedibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
