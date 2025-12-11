Juve Pafos Chiara Aleati non ci sta | Imbarazzante il silenzio più assordante dello Stadium per 45 minuti! La critica rivolta ai tifosi

Chiara Aleati esprime il suo disappunto riguardo al silenzio durato 45 minuti allo Stadium durante la partita tra Juve Pafos e la mancanza di reazioni da parte dei tifosi, definendolo imbarazzante. La critica si concentra sull’atteggiamento dei supporter durante il primo tempo, evidenziando una situazione insolita per un appuntamento di Champions League.

Nella puntata di Ma che partita hai visto dopo Juve Pafos, Chiara Aleati ha rivolto questa critica ai tifosi dopo il silenzio dell'Allianz Stadium nel primo tempo del match di Champions League. PAROLE – « Nel primo tempo il silenzio più assordante. Ormai è diventata quasi la normalità. Sembra veramente di essere tornati ai tempi del Covid. Tu senti i tifosi avversari, tu senti i fischi dei tifosi avversari, ma non senti i tifosi della Juventus.