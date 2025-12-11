Juve e Milan affare alla Akanji come l’Inter | c’è un grande ex
Juve e Milan si preparano a concludere affari simili a quello di Akanji con l’Inter, puntando sui nuovi ‘scarti’ del Manchester City di Guardiola. L’attenzione si concentra su possibili acquisti che potrebbero rivoluzionare le rose, con un occhio di riguardo alle occasioni di mercato offerte dai grandi club europei. Un grande ex e nuove opportunità attendono i club italiani.
Un occhio ai nuovi ‘scarti’ del Manchester City di Guardiola Il grande affare dell’ Inter dello scorso mercato estivo? Probabilmente Manuel Akanji. Giocatore di caratura internazionale, di esperienza e personalità: non a caso si è conquistato subito una maglia da titolare. È il quarto giocatore di movimento più impiegato da Chivu: 1427 minuti, 18 presenze. Juve e Milan, affare alla Akanji come l’Inter: un nome è clamoroso – Calciomercato.it Un grande affare anche in relazione a quanto è costato: zero di cartellino, ‘solo’ 15 milioni se l’Inter deciderà di riscattarlo. Sappiamo che la volontà del club nerazzurro è proprio quella di farlo suo a titolo definitivo: l’opzione d’acquisto verrà dunque esercitata anche nel caso non scattasse l’ obbligo, condizionato alla vittoria dello Scudetto e a un determinato numero di presenze. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Juve e Milan, affare alla Akanji come l’Inter: c’è un grande ex - Juve e Milan provano a copiare: due operazioni simili col Manchester City ... Da calciomercato.it
Napoli-Juventus, da Milano: "Per chi tiferanno i tifosi interisti? Non ci sono dubbi" - Il giornalista vicino alle vicende dell'Inter, Gianni Parisio, ha parlato del momento dei nerazzurri in vista della partita contro il Como di Fabregas, soffermandosi anche sul big match che il Napoli ... Riporta msn.com
Inter in the big games this season: 1-0 loss v Liverpool 2-1 loss v Atletico 1-0 loss v Milan 3-1 loss v Napoli 1-0 win v Roma 4-3 loss v Juve Vai su X
Idee regalo perfette per veri tifosi! ? Nel nostro nuovo reel ti mostriamo la collezione dedicata ai fan delle tre grandi: Inter, Juventus e Milan! Coppia di slip ufficiali 2 paia di calzettoni sportivi Accappatoio disponibile in taglie 12-14 anni e adulte - facebook.com Vai su Facebook