Juve e Milan affare alla Akanji come l’Inter | c’è un grande ex

Juve e Milan si preparano a concludere affari simili a quello di Akanji con l’Inter, puntando sui nuovi ‘scarti’ del Manchester City di Guardiola. L’attenzione si concentra su possibili acquisti che potrebbero rivoluzionare le rose, con un occhio di riguardo alle occasioni di mercato offerte dai grandi club europei. Un grande ex e nuove opportunità attendono i club italiani.

Un occhio ai nuovi ‘scarti’ del Manchester City di Guardiola Il grande affare dell’ Inter dello scorso mercato estivo? Probabilmente Manuel Akanji. Giocatore di caratura internazionale, di esperienza e personalità: non a caso si è conquistato subito una maglia da titolare. È il quarto giocatore di movimento più impiegato da Chivu: 1427 minuti, 18 presenze. Juve e Milan, affare alla Akanji come l’Inter: un nome è clamoroso – Calciomercato.it Un grande affare anche in relazione a quanto è costato: zero di cartellino, ‘solo’ 15 milioni se l’Inter deciderà di riscattarlo. Sappiamo che la volontà del club nerazzurro è proprio quella di farlo suo a titolo definitivo: l’opzione d’acquisto verrà dunque esercitata anche nel caso non scattasse l’ obbligo, condizionato alla vittoria dello Scudetto e a un determinato numero di presenze. 🔗 Leggi su Calciomercato.it