Juve ancora a metà Spalletti cerca la quadra e chiede il supporto del pubblico

La Juventus mostra due volti nella partita contro il Pafos: un primo tempo deludente e una ripresa più convincente, culminata con le reti di McKennie e Jonathan David. Spalletti cerca di trovare la quadra e chiede il supporto dei tifosi per affrontare al meglio questa fase cruciale della stagione.

Torino, 11 dicembre 2025 – Una Juve a due facce. Un primo tempo decisamente sotto tono contro il Pafos, che ha sfiorato più volte il vantaggio, prendendo anche un palo, poi una ripresa diversa, aperta da una rete di McKennie che ha spianato la strada a una vittoria suggellata anche dalla marcatura di Jonathan David, ora sarà chiamato a un definitivo salto di qualità. Una Vecchia Signora a corrente alternata e che in un brutto primo tempo si è beccata anche qualche sonoro fischio dallo Stadium, spazientito dalle numerose occasioni create dai ciprioti e da un atteggiamento rivedibile. Solo nella ripresa la squadra è riuscita a trascinare anche il tifo e da lì Luciano Spalletti vuole ripartire, ovvero dall’unità dell’ambiente a sostegno della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve ancora a metà, Spalletti cerca la quadra e chiede il supporto del pubblico

#Spalletti duro nonostante la vittoria della #Juve: "Non sono contento, situazioni imbarazzanti nel primo tempo" Vai su X

Juve-Pafos, la probabile formazione: Spalletti, clamorosa novità davanti - facebook.com Vai su Facebook

Juve, morale sottoterra dopo il Napoli: il siparietto Spalletti-Kalulu e la mossa di Luciano - La partita coi ciprioti del Pafos per cancellare la delusione del Maradona, che ha fatto riemergere le solite fragilità tecniche e mentali. Riporta msn.com

Juventus, sorpresa Kostic, ma i nuovi deludono: Spalletti cerca risposte - La Juventus, subito dopo la gara di Firenze, è tornata a Torino e ieri mattina è scesa in campo per preparare la sfida di Champions League contro il Bodo Glimt. Scrive tuttomercatoweb.com