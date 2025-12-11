Junior Eurovision 2025 San Marino punta su Martina CRV | come votare in finale per Beyond the stars

Il Junior Eurovision 2025 si avvicina e San Marino presenta Martina CRV con il brano “Beyond the stars”. La finale si svolgerà sabato 13 dicembre a Tbilisi, Georgia, con la giovane artista pronta a portare sul palco la propria energia e talento. Ecco come votare e sostenere Martina durante l’evento.

Sabato 13 dicembre 2025 la Repubblica di San Marino salirà sul palco dello Junior Eurovision Song Contest al Gymnastic Hall of Olympic City di Tbilisi, in Georgia, con una giovane rappresentante pronta a far parlare di sé: Martina CRV, 12 anni, in gara con il brano "Beyond the stars". Oltre all'emozione della prima partecipazione, per San Marino si tratta di una preziosa vetrina internazionale e di un'occasione unica per sostenere il talento di una nuova generazione di artisti. Come votare per Martina CRV: tutte le modalità. Il pubblico potrà sostenere gratuitamente Martina CRV online, contribuendo al 50% del risultato finale (l'altro 50% è determinato da una giuria professionale).

