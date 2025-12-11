Julia Louis-Dreyfus | Ecco perché ho dovuto rendere pubblica la mia diagnosi di cancro nel 2017

Nel 2017, Julia Louis-Dreyfus ha deciso di condividere pubblicamente la sua diagnosi di cancro. La star nota per il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe e in serie come Seinfeld e Veep ha spiegato le ragioni di questa scelta, sottolineando l'importanza della trasparenza e della sensibilizzazione. Un gesto che ha ispirato molti e ha portato l'attenzione sulla lotta contro la malattia.

La star del Marvel Cinematic Universe e di serie tv come Seinfeld e Veep ha spiegato il motivo che l'ha spinta a parlare pubblicamente della sua malattia. Ospite del podcast Good Hang, la star di Veep Julia Louis-Dreyfus ha parlato apertamente del motivo che l'ha spinta a condividere con il pubblico la notizia della sua diagnosi di cancro. L'attrice, solitamente molto riservata, ha spiazzato i fan con una dichiarazione pubblica così delicata. Nel podcast di Amy Poehler, Julia Louis-Dreyfus si è soffermata su quanto accadde nel 2017, quando le fu diagnosticato il tumore. L'attrice ha raccontato di essersi trovata in qualche modo costretta a doverne parlare pubblicamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Julia Louis-Dreyfus: “Ecco perché ho dovuto rendere pubblica la mia diagnosi di cancro nel 2017”

"Julia C Lennon" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Bastoncino di Julia Donaldson: attività in classe 1 Dopo la lettura della storia di Bastoncino, o dopo a visione del cartone animato (https://www.raiplay.it/programmi/bastoncino) un’attività coinvolgente che stimola lettura e comprensione! Attività: Il viag - facebook.com Vai su Facebook

Julia Louis-Dreyfus: “Ecco perché ho dovuto rendere pubblica la mia diagnosi di cancro nel 2017” - La star del Marvel Cinematic Universe e di serie tv come Seinfeld e Veep ha spiegato il motivo che l'ha spinta a parlare pubblicamente della sua malattia. Si legge su movieplayer.it

Julia Louis-Dreyfus - Dreyfus è un'attrice statunitense, produttrice, è nata il 13 gennaio 1961 a New York City, New York (USA). mymovies.it scrive