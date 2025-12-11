jujutsu kaisen dove vederlo in italia e quanto costa il film nelle diverse regioni

Scopri dove e a quale prezzo vedere in Italia il film Jujutsu Kaisen: Esecuzione. L’universo di Gege Akutami torna sul grande schermo grazie a Crunchyroll ed Eagle Pictures, offrendo ai fan l’opportunità di vivere nuove avventure dei loro personaggi preferiti. Ecco tutte le informazioni sulle regioni e le modalità di visione.

L’universo narrativo creato da Gege Akutami torna al cinema con Jujutsu Kaisen: Esecuzione, distribuito da Crunchyroll ed Eagle Pictures. La pellicola arriva nelle sale italiane dall’8 dicembre come ponte narrativo tra la conclusione della seconda stagione dell’anime e l’avvio della terza, offrendo al pubblico un recap strutturato degli eventi principali e un’introduzione alle storyline future. Un montaggio pensato per guidare gli spettatori all’interno di un mondo narrativo che, negli ultimi anni, è diventato uno dei più rilevanti dell’animazione giapponese contemporanea. Dove vedere Jujutsu Kaisen al cinema in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it