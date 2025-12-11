Josh O’Connor si è vestito da vero bravo ragazzo

Josh O’Connor si distingue per il suo stile impeccabile e raffinato, incarnando il ruolo del classico “bravo ragazzo” di Hollywood. In contrasto con Alexander Skarsgård, la sua scelta di look riflette eleganza e sobrietà, creando un contrappunto sartorial che sottolinea la sua personalità e il suo approccio raffinato alla moda.

Se Alexander Skarsgård è la “bad girl” del press-tour dressing, allora Josh O’Connor è il suo contrappunto sartoriale: il bravo ragazzo di Hollywood. All’inizio della settimana, l’attore inglese è apparso a Late Night with Seth Meyers per promuovere il suo ultimo progetto, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, in cui interpreta Jud Duplenticy, un giovane sacerdote e principale sospettato dell’omicidio nel terzo capitolo di quella che sta diventando rapidamente la serie whodunnit preferita di questa generazione. È quindi logico che, per la sua presenza a Late Night, O’Connor abbia scelto un abito di Jonathan Anderson per Dior che emanava un’aura di devozione: una camicia giallo pasquale infilata in pantaloni grigi plissettati con orli ironicamente troppo corti, un blazer scuro da scuola domenicale e una cravatta a righe blu e gialle. 🔗 Leggi su Gqitalia.it