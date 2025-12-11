Josh Hutcherson ricorda quando perse il ruolo di Spider-Man | Mi si spezzò il cuore

Josh Hutcherson ricorda con un po' di rimpianto la volta in cui perse il ruolo di Peter Parker/Spider-Man, competizione che avrebbe potuto cambiare la sua carriera. L’attore, che era tra i finalisti dopo la fine della saga con Tobey Maguire, ha condiviso i suoi sentimenti durante un episodio del podcast Dinner’s On Me.

L'attore era uno dei contendenti finali al ruolo di Peter Parker dopo la fine improvvisa della saga con Tobey Maguire, ma Andrew Garfield alla fine prevalse; Hutcherson entrò poi nel cast di Hunger Games Intervenuto come ospite nel podcast Dinner's On Me, Josh Hutcherson ha ricordato con un po' di rimpianto quando perse il ruolo di Peter ParkerSpider-Man in favore di Andrew Garfield. L'attore, che sta attualmente promuovendo l'uscita di Five Nights at Freddy's 2, era uno dei principali contendenti per la parte dell'Arrampicamuri che avrebbe poi debuttato nella nuova saga della Sony, The Amazing Spider-Man, diretta da Marc Webb. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Josh Hutcherson ricorda quando perse il ruolo di Spider-Man: "Mi si spezzò il cuore"

Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson tornano nel prossimo film di Hunger Games! dlvr.it/TPlvNg #HungerGames #JenniferLawrence #JoshHutcherson #Film #Cinema Vai su X

Film horror Five Nights at Freddy's 2, le interviste a Josh Hutcherson e alla regista - Mauxa.com - facebook.com Vai su Facebook

Josh Hutcherson ricorda quando perse il ruolo di Spider-Man: "Mi si spezzò il cuore" - L'attore era uno dei contendenti finali al ruolo di Peter Parker dopo la fine improvvisa della saga con Tobey Maguire, ma Andrew Garfield alla fine prevalse; Hutcherson entrò poi nel cast di Hunger Ga ... Segnala movieplayer.it