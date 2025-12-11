José Mourinho non è d'accordo con l'analisi di Conte su Benfica-Napoli | Mi sa di scusa

Dopo la sconfitta del Napoli contro il Benfica e l'eliminazione dalla Champions League, Antonio Conte ha attribuito la risultato alla stanchezza della squadra. Tuttavia, José Mourinho non condivide questa analisi, ritenendo che tali giustificazioni siano più che altro scuse. La polemica tra i due tecnici si accende nel contesto di una stagione intensa e ricca di sfide.

