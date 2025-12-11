John Cena commenta il tributo di Samoa Joe durante AEW Dynamite

Durante l'episodio di AEW Dynamite del 10 dicembre, Samoa Joe ha reso omaggio a John Cena nel corso della sua sfida contro Eddie Kingston. Un momento che ha attirato l'attenzione dei fan, inserendosi tra i momenti salienti dello show e sottolineando il legame tra le due star del wrestling.

Nella puntata del 10 dicembre di AEW Dynamite: Winter Is Coming, l' AEW World Champion Samoa Joe ha reso omaggio a Cena nel bel mezzo della sua difesa del titolo contro Eddie Kingston. Joe ha bloccato l'avversario con la STF – sottomissione resa famosa da Cena – poi si è girato verso la telecamera e ha fatto il saluto caratteristico di Cena. Ora, John ha risposto nel suo stile caratteristico: un post silenzioso ma inequivocabile su Instagram. Ha condiviso una foto di Samoa Joe mentre esegue il saluto, senza didascalia, senza contesto, solo un cenno silenzioso che i fan di lunga data hanno immediatamente riconosciuto.

