Johan Museeuw ricoverato il Leone delle Fiandre ha problemi respiratori | Ma il motore funziona ancora

Johan Museeuw, noto come il Leone delle Fiandre, è stato ricoverato a causa di problemi respiratori che lo hanno recentemente colpito. Nonostante le difficoltà, il ciclista rassicura:

Johan Museeuw è stato ricoverato a seguito di un problema ai polmoni che non lo faceva respirare correttamente nelle ultime settimane. Il Leone delle Fiandre ed ex campione del mondo di ciclismo, oggi 60enne ha scherzato da un letto d'ospedale: "Non sono in bici questa volta. ma il motore del Leone funziona".

