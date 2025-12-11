Jesolo capitale mondiale del karate | oltre 10 mila presenze e un indotto record per il territorio

Jesolo si conferma come capitale mondiale del karate, ospitando eventi di grande rilievo come la Karate1 Youth League e la Venice Cup 2025. Con oltre 10 mila presenze, la città registra un record di afflusso e un indotto economico importante, consolidando la sua posizione di polo internazionale per questa disciplina.

La Karate1 Youth League e la Venice Cup 2025 consacrano nuovamente Jesolo come una delle capitali mondiali del karate, attirando 3.336 atleti provenienti da 83 nazioni e generando un afflusso complessivo di oltre 10 mila presenze sul territorio. Un risultato straordinario che si traduce in un indotto economico stimato in milioni di euro, con hotel, ristoranti e attività ricettive completamente esauriti per quattro giorni consecutivi. Un successo che non si ferma qui: l’organizzazione ha già annunciato le date del prossimo anno, dal 10 al 13 dicembre 2026, confermando una continuità di crescita sportiva, economica e culturale che rende Jesolo un polo di riferimento nel panorama internazionale del karate. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com