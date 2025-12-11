Jesolo capitale mondiale del karate | edizione 2025 da record
Jesolo si conferma capitale mondiale del karate con l'edizione 2025, che ha registrato un record di partecipanti e presenze. La Karate1 Youth League e la Venice Cup hanno attirato oltre 10.000 visitatori, 3.336 atleti provenienti da 83 Paesi, generando un importante ritorno economico per il territorio.
Karate1 Youth League e Venice Cup 2025 portano a Jesolo oltre 10mila presenze, 3.336 atleti da 83 Paesi e un indotto milionario per turismo ed economia locale. La Karate1 Youth League e la Venice Cup 2025 hanno confermato Jesolo come una delle capitali mondiali del karate, un ruolo consolidato negli anni grazie a una macchina organizzativa capace di accogliere, generare valore e promuovere una visione moderna e inclusiva dello sport. L’edizione di quest’anno ha portato sul territorio oltre 10 mila persone, un flusso che ha riempito hotel, ristoranti e attività ricettive per quattro giorni consecutivi, generando un indotto di milioni di euro per il turismo e l’economia locale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
