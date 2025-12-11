Jesolo Air Show 2026 tornano nei cieli del litorale le evoluzioni delle Frecce tricolori
L'Jesolo Air Show 2026 si prepara a emozionare il pubblico con le spettacolari evoluzioni delle Frecce Tricolori. L'Aero Club d’Italia ha reso noto il calendario delle manifestazioni aeree, annunciando la partecipazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale nel prossimo anno, confermando ancora una volta l'importanza dell'evento nel panorama aeronautico italiano.
