Jesolo Air Show 2026 tornano nei cieli del litorale le evoluzioni delle Frecce tricolori

Si scaldano i motori dello Jesolo Air Show 2026: l'Aero Club d'Italia ha infatti annunciato il calendario delle manifestazioni aeree a cui parteciperà la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) il prossimo anno. L'appuntamento lungo il litorale è fissato per venerdì 11 e sabato 12 settembre.