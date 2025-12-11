Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson nel cast di Hunger Games | L' alba sulla mietitura

Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson torneranno nei loro iconici ruoli di Katniss Everdeen e Peeta Mellark nel prequel di Hunger Games,

A sorpresa le star del franchise originale riprenderanno i ruoli di Katniss Everdeen e Peeta Mellark nel prequel incentrato su Haymitch Abernathy. La saga di Hunger Games non smette di stupire e annuncia il ritorno di Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson: Gli interpreti di Katniss Everdeen e Peeta Mellark torneranno a ricoprire i ruoli nel prequel Hunger Games: L'alba sulla mietitura, come annuncia Variety. Il film Lionsgate porterà sullo schermo l'ultimo romanzo di Suzanne Collins narrando gli eventi dei 50esimi Hunger Games, 24 anni prima che Katniss e Peeta entrassero per la prima volta nel campo di battaglia come tributi del Distretto 12 con Haymitch Abernathy come mentore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson nel cast di Hunger Games: L'alba sulla mietitura

Leggo. . «Quando ho letto il libro il mio primo figlio aveva 6 settimane. Sono rimasta colpita dalla protagonista, mi ha ricordato Gena Rowlands in “Una donna”. Il personaggio più feroce in cui mi fossi mai imbattuta». Jennifer Lawrence è Grace in “Die My Love” - facebook.com Vai su Facebook

Josh Hutcherson confessa: "Dopo Hunger Games ho scoperto il rifiuto. Nessuno chiamava più" - Ospite del podcast Dinner's On Me, Josh Hutcherson ha spiegato di aver conosciuto soltanto il successo nelle prime fasi della sua carriera ma dopo aver recitato nel franchise Hunger Games ha capito qu ... Segnala msn.com

Dopo Hunger Games, Josh Hutcherson ha faticato a trovare lavoro: "Ho assaporato il rifiuto" - Josh Hutcherson era convinto che dopo Hunger Games sarebbe stato tutto in discesa: invece ha dovuto ricredersi. Da comingsoon.it