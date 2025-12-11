Jennifer Lawrence e J Hutcherson dinuovo protagonisti in ‘The Hunger Games | L’alba della mietitura’
Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson tornano a interpretare i loro iconici ruoli in ‘The Hunger Games: L’alba della mietitura’. La conferma del loro coinvolgimento, annunciata da Variety, riporta i protagonisti della celebre saga sul grande schermo, promettendo l’atteso ritorno in un capitolo che si preannuncia ricco di suspense e avventure.
Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, celebre coppia di protagonisti della saga cinematografica The Hunger Games, sono ufficialmente confermati – come annunciato da Variety – nel cast del nuovo film Hunger Games: L’alba sulla mietitura ( Sunrise on the Reaping ). I due attori riprenderanno i loro ruoli di Katniss Everdeen e Peeta Mellark, segnando un ritorno inaspettato nella saga di Panem che ha lanciato le loro carriere più di un decennio fa. Nuova vita alle pagine di Suzanne Collins. Il film della Lionsgate è basato sull’ultimo romanzo di Suzanne Collins e segue gli eventi dei 50esimi Hunger Games, 24 anni prima che Katniss e Peeta entrassero per la prima volta nel campo di battaglia come tributi del Distretto 12, con Haymitch Abernathy come mentore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
