Jannik Sinner si allena con Halep | Una coppia di campioni E la partitella a calcio…

Jannik Sinner intensifica la preparazione in vista del 2026, dopo un breve periodo di riposo. Nei giorni recenti, il campione ha condiviso momenti di allenamento con Simona Halep e ha dedicato tempo anche a una partitella di calcio. Questi incontri testimoniano il suo impegno nel consolidare la forma e l’esperienza per le prossime sfide nel circuito.

Jannik Sinner proseguendo la propria marcia di avvicinamento verso il 2026: dopo un paio di settimane di vacanza e di meritato riposo, il numero 2 del mondo ha iniziato a intensificare gli allenamenti sul cemento di Dubai (Emirati Arabi Uniti). Manca un mese esatto al suo ritorno in campo (sabato 10 gennaio affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz in un incontro di esibizione), dove scalderà i motori in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Nella giornata odierna il fuoriclasse altoatesino si è allenato con la rumena Simona Halep, capace di vincere il Roland Garros nel 2018 e Wimbledon nel 2019. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner si allena con Halep: “Una coppia di campioni”. E la partitella a calcio…

Jannik Sinner si allena a Dubai con un’ex allieva di Darren Cahill - Jannik Sinner sta proseguendo la preparazione in vista del 2026 e a Dubai si è allenato con Simona Halep, allenata in passato da Darren Cahill, il coach australiano rimasto anche per il 2026 nel team ... Scrive sportal.it

Jannik Sinner si allena con Halep: “Una coppia di campioni”. E la partitella a calcio… - Jannik Sinner proseguendo la propria marcia di avvicinamento verso il 2026: dopo un paio di settimane di vacanza e di meritato riposo, il numero 2 del ... Riporta oasport.it

“ ” Jannik Sinner si rilassa con il suo team sulle spiagge di Dubai Darren Cahill - facebook.com Vai su Facebook

Alex de Minaur elogia Jannik Sinner sottolineando la sua forza mentale Il numero 7 del ranking Atp ha sottolineato quanto l’azzurro sia stato bravo a uscire dal periodo buio post squalifica e post sconfitta nel Roland Garros #Tennis #Sinner #DeMinaur Vai su X