jakala arriva la certificazione adobe journey optimizer

JAKALA, leader europeo nella data-transformation guidata dall’Intelligenza Artificiale, è ora partner certificato Adobe Journey Optimizer (AJO) ed entra così nel ristretto gruppo di aziende che, nell’area EMEA, detengono questa specializzazione. Il riconoscimento attesta le competenze avanzate del Gruppo nell’orchestrazione in tempo reale delle customer journey e rafforza ulteriormente la sua leadership globale nella gestione di esperienze personalizzate e data-driven. La certificazione Adobe Journey Optimizer (AJO) consente alle organizzazioni di gestire e attivare customer journey da un’unica piattaforma. 🔗 Leggi su Lapresse.it