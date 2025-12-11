JAKALA arriva la certificazione Adobe Journey Optimizer
JAKALA, leader europeo nella data-transformation attraverso l’Intelligenza Artificiale, ottiene la certificazione Adobe Journey Optimizer (AJO). Questo riconoscimento rafforza la sua posizione nel settore, rendendola una delle poche aziende in area EMEA a possedere questa specializzazione, aprendo nuove opportunità nell’ambito dell’ottimizzazione dei processi di customer journey.
JAKALA, leader europeo nella data-transformation guidata dall’Intelligenza Artificiale, è ora partner certificato Adobe Journey Optimizer (AJO) ed entra così nel ristretto gruppo di aziende che, nell’area EMEA, detengono questa specializzazione. Il riconoscimento attesta le competenze avanzate del Gruppo nell’orchestrazione in tempo reale delle customer journey e rafforza ulteriormente la sua leadership globale nella gestione di esperienze personalizzate e data-driven. La certificazione Adobe Journey Optimizer (AJO) consente alle organizzazioni di gestire e attivare customer journey da un’unica piattaforma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
