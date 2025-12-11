Jacopo Vasamì sparring partner dell’ex n2 del mondo | primi passi da grande verso un 2026 importante

Jacopo Vasamì, giovane promessa del tennis italiano, si sta affacciando nel panorama internazionale come sparring partner dell’ex numero 2 del mondo. Con esperienze e ambizioni in crescita, il suo percorso verso il 2026 si preannuncia ricco di impegni e possibilità di sviluppo, segnando i primi passi di un talento ancora da perfezionare ma già promettente per il futuro.

Jacopo Vasamì è una delle promesse più brillanti del tennis italiano e nel corso di questa stagione ha offerto qualche lampo del suo talento, chiaramente ancora tutto da sgrezzare e su cui lavorare per essere davvero protagonista ai massimi livelli. Il 17enne è attualmente il numero 415 del ranking ATP, piazzamento frutto di alcuni buoni risultati ottenuti a livello Challenger: quarti di finale a Monza, primo turno a Roma e Torino, semifinale a Milano, ottavi a Todi. Il mancino romano cercherà il salto definitivo nel tour dei grandi nel corso del 2026, intanto l'anno si sta chiudendo a Dubai con delle soddisfazioni.

