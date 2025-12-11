Jacobs a caccia del fuoco olimpico | Mi piacerebbe finire a Los Angeles
Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020, si trova in una fase di riflessione sulla propria carriera. Ancora indeciso sul futuro agonistico, il velocista italiano esprime il desiderio di concludere il percorso con un'ultima avventura, magari a Los Angeles, lasciando spazio a nuove prospettive e progetti personali.
di Giuliana Lorenzo Riflessione è la parola chiave e del momento per Marcell Jacobs. Al momento, l’ex campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020, non ha ancora deciso cosa ne sarà della sua vita da agonista. Come ha ribadito in un’intervista concessa a "La Stampa", manca la scintilla. L’azzurro è comunque apparso sereno, circondato dagli affetti di sempre, dalla mamma Viviana Masini alla moglie Nicole Daza, nel corso di un evento, organizzato in piazza Città di Lombardia in collaborazione con la Regione, alla presenza di alcuni ragazzi del liceo sportivo di Milano "Enrico Fermi" e di atleti in erba della sua Academy. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Jacobs a caccia del fuoco olimpico: "Mi piacerebbe finire a Los Angeles" - Dopo la delusione dei Mondiali di Tokyo 2025, senza aver centrato la finale, Jacobs aveva gettato ombre sul proseguimento della propria carriera e a distanza di mesi non è più tornato a correre. Riporta msn.com
Jacobs ai più giovani: "Dovete sempre avere il fuoco dentro" - Quello che ti rende felice è raggiungere il tuo obiettivo" ... Riporta rainews.it
