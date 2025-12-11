Jackpot mai visto SuperEnalotto in Italia clamoroso

Le estrazioni del 11 dicembre 2025 hanno regalato emozioni intense ai giocatori italiani, con un jackpot del SuperEnalotto che ha raggiunto i 89,7 milioni di euro, il più alto mai visto finora. Dopo il successo di Desenzano dello scorso maggio, il montepremi continua a salire, alimentando speranze e attese per un nuovo grande colpo.

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 11 dicembre 2025 hanno tenuto col fiato sospeso migliaia di giocatori, con un jackpot del Superenalotto che, dopo il "6" da 35,4 milioni centrato a Desenzano lo scorso maggio, è tornato a crescere fino a raggiungere la cifra impressionante di 89,7 milioni di euro. Un appuntamento attesissimo, seguito in diretta su Leggo.it con l'aggiornamento minuto per minuto di tutti i numeri estratti sulle dieci ruote più la Nazionale. Nonostante l'attesa e le speranze di molti, la dea bendata non ha assegnato né il "6" né il "5+1", lasciando così intatto il montepremi e facendolo salire ancora.

