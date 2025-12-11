IVA ZANICCHI | IO E SAMIRA LUI A OK IL PREZZO È GIUSTO? PRONTA AD AFFIANCARLA

In questo articolo si approfondisce la vicenda riguardante IVA Zanicchi e Samira, con particolare attenzione alle discussioni sul prezzo e alle recenti svolte televisive. La trattativa tra Canale 5 e Rai1 ha subito un'inversione di rotta, coinvolgendo anche figure come Flavio Insinna e Pier Silvio Berlusconi, rendendo la situazione ancora più intricata.

Ok il prezzo è giusto a sorpresa è stato sfilato a Rai1 da Canale 5. Era pronto per tornare in onda con Flavio Insinna finché Pier Silvio Berlusconi si è inserito nella trattativa. Lo storico game show tornerà dunque a Mediaset. Una gag alla Ruota della Fortuna con Samira Lui in pantofole in omaggio a Iva Zanicchi che così conduceva Ok per comodità ha scatenato le indiscrezioni. Rumors che nel magico mondo di web e social si sono trasformati in una notizia. Samira Lui condurrà Ok il prezzo è giusto. La lanciatissima valletta parlante di Gerry Scotti diventa dunque una vera conduttrice? Intervistata dal settimanale Oggi, la Zanicchi svela che all'inizio faceva tutto da sola nel programma, senza autori e senza gobbi.

