Italia viva | il divieto australiano indica una giusta via

L'introduzione delle restrizioni australiane sull'uso dei social media da parte dei minori di 16 anni rappresenta una scelta di responsabilità e tutela. Italia Viva sostiene questa linea, sottolineando come sia fondamentale proteggere i giovani dai rischi online senza demonizzare la tecnologia, ma promuovendo un uso consapevole e sicuro.

Proteggere i minori di 16 anni dall’uso dei non è una battaglia contro la tecnologia, ma un atto di responsabilità. A quell’età l’identità è fragile, l’autostima dipende dallo sguardo degli altri e l’algoritmo può diventare più influente della famiglia e della scuola. Gli psichiatri, suffragati dai dati, mostrano come un utilizzo sbagliato e precoce dei social aumenti ansia, isolamento, forme di dipendenza. Per questo ritengo che il divieto imposto in Australia sia una scelta giusta, pur nella consapevolezza che farlo rispettare sarà complesso e richiederà un coinvolgimento attivo delle piattaforme e che il mero proibizionismo seppur accompagnato un serio percorso di educazione digitale, può non dare gli effetti sperati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it