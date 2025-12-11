Italia l’aspettativa di vita è di 84,1 anni al top in Europa

L’Italia si distingue in Europa per l’aspettativa di vita più alta, raggiungendo i 84,1 anni, in linea con la Svezia. Tuttavia, questo dato positivo si accompagna a sfide legate al sistema sanitario, che appare affaticato. Un quadro che riflette le dinamiche di longevità e le criticità di un Paese che vive a lungo, ma deve affrontare questioni di sostenibilità.

Un Paese che vive a lungo, ma con un sistema sanitario affaticato. L'Italia registra la più alta aspettativa di vita alla nascita nell'Unione europea, pari a 84,1 anni, al livello della Svezia. Tuttavia, questo risultato convive con gravi criticità del sistema sanitario, rallentato da carenze di personale e da liste d'attesa sempre più lunghe. È quanto emerge dal nuovo Report Ocse – Country Health Profile 2025, che tratteggia un quadro complesso e in chiaroscuro. Il documento evidenzia una ripresa del Servizio sanitario nazionale dopo l'emergenza Covid, ma anche nuove pressioni legate all' invecchiamento della popolazione, alla disomogeneità regionale, agli squilibri nella forza lavoro sanitaria e a diverse barriere d'accesso ai servizi.