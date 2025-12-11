Italia-India SIMEST firma un accordo per rilanciare investimenti e cooperazione

SIMEST e la Indian Chamber of Commerce hanno firmato un Memorandum of Understanding per rafforzare la cooperazione tra Italia e India. L’accordo mira a promuovere progetti congiunti, scambi di informazioni e nuovi investimenti, favorendo lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra le imprese dei due paesi.

