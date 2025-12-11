Italia è terrore fuori dall’asilo | Ha afferrato la bimba e… Bestiale!

Un pomeriggio apparentemente normale si trasforma in un episodio di paura e shock, quando un bambino aggredisce una piccola nella zona dell’asilo. La scena, che ha sconvolto i presenti, si sviluppa in un attimo, lasciando dietro di sé un senso di incredulità e preoccupazione tra genitori e comunità.

Era un pomeriggio come tanti, un orario in cui la luce comincia a farsi più morbida e la frenesia del giorno cede il passo al sospiro del ritorno a casa. Davanti ai cancelli di un luogo pensato per la cura e la crescita, un punto di ritrovo per famiglie e bambini, la quotidianità si è spezzata. In pochi, terribili istanti, la sicurezza percepita si è dissolta in un atto di violenza incomprensibile. Un uomo si è staccato dall’ombra, ha individuato la sua preda più vulnerabile – una bambina di tre anni – e l’ha aggredita con un gesto fulmineo, lasciando dietro di sé solo lo sgomento, le grida e l’urgenza di un’azione immediata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it