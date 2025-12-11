Italia boom dello spettacolo dal vivo | crescita record tra pubblico ricavi e occupazione

Il settore dello spettacolo dal vivo in Italia registra una crescita senza precedenti, con record di pubblico, ricavi e occupazione. Il nuovo Rapporto AGIS evidenzia come il comparto abbia recuperato e superato le performance pre-pandemia, segnando un importante traguardo per l’intero settore culturale e dell’intrattenimento nel paese.

Il nuovo Rapporto AGIS segna un traguardo senza precedenti per lo spettacolo dal vivo in Italia: il settore non solo ha colmato il divario creato dalla pandemia, ma ha decisamente superato le performance del passato. Nel 2023 si registrano 24.192 realtà attive, con un aumento del 36% rispetto al 2019, mentre il volume d’affari raggiunge i 3,37 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto all’anno precedente e superiore del 36% ai livelli pre-Covid. Cresce anche il valore aggiunto, pari a 1,44 miliardi, mentre l’occupazione sfiora i 35.800 addetti, segnando un +10,9% sul 2022. Nel contesto europeo, l’Italia consolida il proprio ruolo collocandosi al quarto posto per valore aggiunto prodotto nel settore creativo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Italia, boom dello spettacolo dal vivo: crescita record tra pubblico, ricavi e occupazione

