Israele spia gli Usa nella base congiunta per Gaza | la frattura che rivela la crisi dell’alleanza

L'articolo analizza come Israele abbia spiare gli Stati Uniti nella base congiunta di Kiryat Gat, dedicata agli aiuti umanitari per Gaza, mettendo in luce una frattura che rivela le tensioni e la crisi nell'alleanza tra le due potenze. Un episodio che svela le complesse dinamiche diplomatiche e strategiche in un contesto di crescente instabilità regionale.

Il Centro di coordinamento civile-militare di Kiryat Gat, creato per gestire gli aiuti umanitari verso Gaza, nasceva come simbolo della cooperazione tra Washington e Tel Aviv. Invece, si sta trasformando in un caso diplomatico. Le rivelazioni del quotidiano britannico The Guardian riguardo alla sorveglianza israeliana all’interno della struttura hanno fatto emergere un nervosismo crescente: riunioni registrate, conversazioni captate, personale straniero allarmato e un comandante americano costretto a intimare che “le registrazioni devono finire qui”. L’esercito israeliano ha risposto smentendo qualsiasi attività di intelligence e parlando di documentazione concordata, ma il clima interno racconta altro: funzionari americani invitati a limitare la condivisione di informazioni, visitatori messi in guardia dal possibile utilizzo dei contenuti registrati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Israele spia gli alleati nella base Usa, scoppia il caso sulle registrazioni segrete e sul controllo degli aiuti a Gaza - Secondo fonti informate sulle tensioni relative a registrazioni aperte e coperte di riunioni e conversazioni, operatori israeliani stanno conducendo una sorveglianza estesa sulle forze statunitensi e ... Secondo globalist.it

Mo: Scotto, 'alcuni droni spia partiti da base Sigonella, Usa non avevano in simpatia Flotilla' - A me ha colpito che nessuno del nostro governo abbia chiesto" spiegazioni "all'indomani ... Si legge su iltempo.it

Gli Stati Uniti e Israele sono “pienamente consapevoli” di come il Qatar abbia trasferito fondi alla Gaza governata da Hamas nel decennio precedente gli attentati del 7 ottobre 2023 contro lo Stato Ebraico. Parola del primo ministro e ministro degli Esteri dell’e - facebook.com Vai su Facebook