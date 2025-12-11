Israele ha autorizzato la costruzione di 764 nuove abitazioni nelle colonie in Cisgiordania

Il governo israeliano ha dato il via libera alla costruzione di 764 nuove abitazioni in tre colonie situate in Cisgiordania, una decisione che suscita ripercussioni sul panorama politico e sulla tensione nella regione. Questa approvazione rappresenta un ulteriore passo nel dibattito sulle politiche di insediamento e sui futuri scenari del conflitto israelo-palestinese.

Il governo israeliano ha approvato e autorizzato la costruzione di 764 nuove case in tre colonie in Cisgiordania. Secondo la comunità internazionale, il territorio appartiene alla Palestina, ma Israele continua a occuparlo illegalmente dal 1967, nonostante la ferma condanna degli altri Paesi. Da quando Benjamin Netanyahu è diventato primo ministro, ha concesso ai coloni di erigere più di cinquantamila nuove abitazioni. A gestire la loro edificazione è il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich. I coloni israeliani occupano abusivamente la Cisgiordania dal 1967. Senza l'ok del Ministero le nuove costruzioni risulterebbero illegali, in base alle regole israeliane.

