Israele blocca tende e caravan Gaza senza rifugio nella bufera

La tempesta Byron, dopo aver attraversato Grecia e Cipro, si è abbattuta su Israele durante la notte, portando con sé forti venti e rischio di alluvioni. In risposta, il governo israeliano ha bloccato tende e caravan, lasciando Gaza senza rifugi adeguati di fronte alla tempesta in arrivo.

«La tempesta Byron, dopo aver colpito Grecia e Cipro, è arrivata in Israele di notte, minacciando alluvioni e venti forti per i prossimi giorni».

Israele blocca 6.000 camion di aiuti diretti a Gaza nonostante il cessate il fuoco - L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) afferma che Israele sta bloccando ...

Gaza, Unrwa: "Israele blocca gli aiuti e viola il diritto internazionale". Oms: "4mila bambini in attesa di uscire per cure salvavita" - Mentre gli sfollati di Gaza affondano nel fango, a pochi chilometri di distanza migliaia di tende, coperte e beni di prima necessità per affrontare l'inverno restano bloccati ai valichi a causa delle ...

"VIA LE FELPE DAI PACCHI UMANITARI PER GAZA": DOPO GLI ALIMENTI ENERGETICI DESTINATI A DONNE E BAMBINI, ISRAELE BLOCCA ALTRI AIUTI PER LA POPOLAZIONE CIVILE Via le felpe da bambino (specificamente "da bambino"), via i