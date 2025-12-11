Isola Suonifera - concerto afro-brasiliano in Isola
Isola Suonifera torna con la sua nuova stagione di concerti afro-brasiliani, portando musica e ritmo nelle strade di Isola. Organizzato in collaborazione con lo Slow Mill, l’evento mensile vede il maestro di percussioni Kal Dos Santos e la sua compagnia Toc Toc Officina del Ritmo animare il quartiere con un coinvolgente corteo musicale.
Torna anche questa nuova stagione Isola Suonifera.Isola Suonifera è un evento mensile organizzato in collaborazione con lo Slow Mill, che vede il maestro di percussioni Kal Dos Santos e la sua compagnia Toc Toc Officina del Ritmo animare le strade del quartiere con un corteo musicale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
TORNA ISOLA SUONIFERA Corteo musicale afro brasiliano nel quartiere Isola Sabato 13 dicembre 12:30 - 17:00 Slow Mill, Via Volturno 32, Milano Isola Suonifera è l’evento mensile che porta tamburi, ritmo e energia brasiliana per le strade dell’Isol - facebook.com Vai su Facebook