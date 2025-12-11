Isola Suonifera - concerto afro-brasiliano in Isola

Isola Suonifera torna con la sua nuova stagione di concerti afro-brasiliani, portando musica e ritmo nelle strade di Isola. Organizzato in collaborazione con lo Slow Mill, l’evento mensile vede il maestro di percussioni Kal Dos Santos e la sua compagnia Toc Toc Officina del Ritmo animare il quartiere con un coinvolgente corteo musicale.

