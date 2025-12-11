Isola dei famosi non tornerà in primavera Grande fratello sarà rinnovato l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi
Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che l’Isola dei Famosi non tornerà in primavera, mentre il Grande Fratello sarà oggetto di un rinnovamento. Le due storiche trasmissioni Mediaset subiranno modifiche nelle loro prossime edizioni, segnando un nuovo capitolo per i principali reality show italiani.
(Adnkronos) – Grande Fratello e Isola dei famosi, in arrivo novità per quanto riguarda le prossime edizioni. Ad annunciarlo Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe-Media for Europe, durante il tradizionale incontro di Natale con la stampa, che si è tenuto mercoledì sera negli studi di Cologno Monzese. "La decisione se fare o meno il Grande Fratello .
