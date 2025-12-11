Isla Fisher il dolce ricordo di Sophie Kinsella | La mia eroina

Sophie Kinsella, celebre autrice di bestseller, ci ha lasciato a pochi giorni dal suo 56° compleanno, vittima di un tumore. La sua figura rimarrà impressa per le storie coinvolgenti e i personaggi indimenticabili, tra cui Isla Fisher, che ha condiviso un ricordo affettuoso della sua eroina.

La scrittrice Sophie Kinsella è morta pochi giorni prima del suo 56esimo compleanno a causa di un tumore. La piange il mondo della letteratura e quello del cinema, che spesso si è ispirato ai suoi romanzi. Toccante il ricordo che di lei fa l’attrice Isla Fisher, arrivata al successo grazie al ruolo di protagonista in I love shopping, film tratto da uno dei best seller di Kinsella. Fisher parla di Sophie come un esempio di professionalità e gioia di vivere. Sophie Kinsella nel ricordo di Isla Fisher. L’attrice Isla Fisher, oggi star di fama mondiale, iniziò la propria carriera a Hollywood proprio grazie a Sophie Kinsella, che la scelse per interpretare la protagonista del suo I love shopping. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Isla Fisher, il dolce ricordo di Sophie Kinsella: “La mia eroina”

Chi vuole vedere un trucco? #LillusionePerfetta: Now You See Me - Now You Don't, VI ASPETTA al cinema. Un film di Ruben Fleischer con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, e con - facebook.com Vai su Facebook

I Love Shopping, Isla Fisher ricorda Sophie Kinsella: "Ti sono grata" - L'attrice australiana, la cui popolarità sul grande schermo è esplosa col personaggio di Rebecca Bloomwood, ha scritto un emozionante messaggio su Instagram per ricordare la scrittrice scomparsa a cin ... Riporta tg24.sky.it