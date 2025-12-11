Iseo | Natale Con Gusto
A Iseo torna, dal 6 al 21 dicembre, Natale con Gusto, la grande festa che per tre settimane trasformerà le vie e le piazze del centro storico in un villaggio natalizio intrecciato di luci, profumi, musica e sapori locali, in un'atmosfera festosa e coinvolgente per famiglie e visitatori.
Si avvicinano le feste e come ogni anno la Biblioteca vi accoglie con "Storie sotto l'albero" Vi aspettiamo sabato 20 dicembre alle 10:30 in biblioteca #biblioteca #iseo #natale #festedinatale #leggere #libri #books - facebook.com Vai su Facebook
Natale con Gusto - La manifestazione promossa dal Comune di Iseo d'intesa con l'associazione «Nova commercianti» è prevista per tre weekend di dicembre (6-
A Iseo, Natale con ... gusto - Tutti godono di ottima salute, soprattutto d'estate quando i turisti affollano la località che in ogni sua pietra ricorda un passato di ...