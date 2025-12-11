Irruzione dei ladri nella farmacia Cantelli a Caserta

Nella notte, ladri hanno messo a segno un furto presso la farmacia Cantelli di Caserta, situata in via Unità Italiana. L'episodio si è verificato nei pressi del passaggio a livello, lasciando la comunità e le autorità attente alle indagini in corso per identificare i responsabili.

Ladri in azione a Caserta. Nel corso della notte i malfattori hanno preso di mira la farmacia Cantelli di via Unità Italiana, nei pressi del passaggio a livello.I banditi hanno tagliato la saracinesca e si sarebbero introdotti all’interno. Poi hanno fatto perdere le proprie tracce. Il bottino è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

