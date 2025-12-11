Irene Grandi | Vivo il tempo della fiducia

Il modo migliore per prevedere il futuro è quello di crearlo. Lo sa bene Irene Grandi che col suo undicesimo album d’inediti Oro e rosa cambia tutto attorno a sé, per voltare pagina e proseguire il cammino con altro passo come racconta a SoundCheck, il format musicale disponibile pure su web e social del nostro giornale. Accidentale che in numerologia l’undici sia simbolo d’illuminazione e visione spirituale. Undici pure le canzoni. Oro e rosa è un album di ripartenza? "Di rinnovamento, direi. Nato in un periodo di forti cambiamenti nella mia vita artistica e personale per raccontare il tempo sospeso che sta tra la fine di una fase e l’inizio di un’altra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

