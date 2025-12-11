Irene Grandi si reinventa con Oro e rosa | Ho imparato a lasciar andare il passato
Irene Grandi torna con il suo undicesimo album, “Oro e rosa”, segnando una nuova fase artistica e personale. Con questa opera, la cantante si reinventa, lasciando alle spalle il passato e guardando al futuro con rinnovata energia. In un’intervista a Soundcheck, condivide il percorso di crescita e le motivazioni dietro questa importante svolta musicale.
Il modo migliore per prevedere il futuro è quello di crearlo. Lo sa bene Irene Grandi che col suo undicesimo album d’inediti “Oro e rosa” cambia tutto attorno a sé, per voltare pagina e proseguire il cammino con altro passo come racconta a Soundcheck , il format musicale disponibile su web e social del nostro giornale. Accidentale che in numerologia l’undici sia simbolo d’illuminazione e visione spirituale. Undici pure le canzoni. “Oro e rosa” è un album di ripartenza? “Di rinnovamento, direi. Nato in un periodo di forti cambiamenti nella mia vita artistica e personale per raccontare il tempo sospeso che sta tra la fine di una fase e l’inizio di un’altra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
