Iraq inondazioni nel Kurdistan | città travolte da acqua e fango

Le inondazioni nel Kurdistan iracheno hanno causato gravi danni e perdite umane, coinvolgendo le città di Chamchamal, Kalar e Ranya. Le intense piogge hanno provocato allagamenti, smottamenti e disagi alla popolazione, evidenziando la vulnerabilità della regione a eventi meteorologici estremi.

Almeno tre persone sono morte per le inondazioni che hanno travolto il Kurdistan iracheno e in particolare le città di Chamchamal, Kalar e Ranya. Gli allagamenti hanno fatto seguito a due giorni di piogge intense e continue. Secondo i funzionari locali, decine di altre persone sono rimaste ferite. Mercoledì residenti e volontari hanno unito le forze per ripulire le strade e le case dai detriti e dal fango. I governi iracheno e curdo stanno inviando aiuti, generi di prima necessità e soccorritori nelle zone colpite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iraq, inondazioni nel Kurdistan: città travolte da acqua e fango

L’#Indonesia manda gli elefanti per rimuovere le macerie dopo le inondazioni - facebook.com Vai su Facebook

Iraq, inondazioni nel Kurdistan: città travolte da acqua e fango - (LaPresse) Almeno tre persone sono morte per le inondazioni che hanno travolto il Kurdistan iracheno e in particolare le città di Chamchamal, Kalar ... stream24.ilsole24ore.com scrive