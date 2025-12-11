Investito dal treno l’incidente alla stazione di Calenzano

Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 12:30 presso la stazione di Calenzano, Firenze, quando una persona è stata investita da un treno. L'evento ha suscitato immediatamente l'intervento delle autorità e delle forze di emergenza, che stanno attualmente gestendo la situazione.

Firenze, 11 dicembre 2025 – Una persona investita da un treno all’altezza della stazione di Calenzano: è successo questa mattina intorno alle 12,30. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria e il 118. Ancora da precisare la dinamica, se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. La circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Viareggio tra Rifredi e Prato Centrale è stata inizialmente sospesa e poi ripresa con forti rallentamenti; ci sono treni cancellati e altri che hanno accumulato ritardi fino a 50 minuti. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Investito dal treno, l’incidente alla stazione di Calenzano

