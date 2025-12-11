Investito da ambulanza | 12enne stabile ma grave il punto sulle indagini

Un ragazzo di 12 anni è stato investito da un'ambulanza in via Archimede, a San Fruttuoso, Genova. Le sue condizioni rimangono gravi ma stabili, mentre proseguono le indagini per chiarire l'accaduto. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione rivolta agli sviluppi sul caso.

Restano stabili, nella loro gravità, le condizioni del ragazzino di 12 anni investito da un'ambulanza in via Archimede, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, martedì mattina.Nelle prossime ore intanto la procura, sulla base delle indagini della polizia locale, valuterà se iscrivere o meno nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Un pedone è stato investito ieri sera in via Fiorentina a Siena: trasportato alle Scotte dall'ambulanza - facebook.com Vai su Facebook

Investito dall’ambulanza in via Archimede, il 12enne è grave: ricoverato in Terapia intensiva al Gaslini genovaquotidiana.com/2025/12/09/inv… Vai su X

È stabile ma ancora grave il 12enne investito in via Archimede. Oggi la veglia di preghiera in piazza Martinez - È stata organizzata per oggi alle 17 una veglia di preghiera per il 12enne e la sua famiglia presso la chiesa di piazza Martinez, a San Fruttuoso ... Da primocanale.it

Trauma cranico grave per il 12enne investito da un'ambulanza a Genova - Il Gaslini: è in Terapia Intensiva, sottoposto a monitoraggio neurologico avanzato ... Segnala avvenire.it