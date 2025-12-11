Investita davanti all’asilo Bambina di 4 anni finisce in ospedale

Una bambina di quattro anni è stata investita questa mattina in via Mochi, ad Arezzo, poco dopo le 8. L'incidente ha causato momenti di panico tra i passanti e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. La piccola è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

di Gaia Papi AREZZO Attimi di paura ieri mattina in via Mochi, dove una bambina di quattro anni è stata investita poco dopo le 8.20 nei pressi del plesso scolastico Chimera. Un momento che ha gettato nel panico genitori, studenti e residenti presenti nella zona, proprio nell’orario di ingresso a scuola, quando traffico e passaggi pedonali raggiungono il picco di affluenza. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata travolta da un’auto in prossimità dell’attraversamento pedonale. La dinamica resta al vaglio della polizia municipale, intervenuta tempestivamente per effettuare i rilievi, ascoltare i testimoni e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Investita davanti all’asilo. Bambina di 4 anni finisce in ospedale

