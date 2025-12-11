Inversione pericolosissima Tragico incidente in Italia Salvatore muore così | volo spaventoso

Thesocialpost.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente drammatico si è verificato ad Altavilla Milicia, trasformando una mattinata tranquilla in una tragedia. Salvatore Liuzzo, noto ciclista locale, ha perso la vita in seguito a un volo spaventoso e pericoloso, suscitando grande dolore nella comunità.

Una tranquilla mattina ad Altavilla Milicia si è trasformata in tragedia con la morte di  Salvatore Liuzzo, ciclista molto conosciuto nella zona. L’uomo, residente a Trabia ma originario di Termini Imerese, è stato investito lungo  via Piano Sperone, una strada spesso percorsa da appassionati delle due ruote. Secondo una prima ricostruzione, Liuzzo avrebbe tentato un’inversione a U con la bici quando un’auto in transito lo avrebbe centrato, nonostante il conducente avesse provato a frenare per evitare l’impatto. L’urto è stato violentissimo. L’automobilista, sotto choc, si è subito fermato e ha allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

inversione pericolosissima tragico incidente in italia salvatore muore cos236 volo spaventoso

© Thesocialpost.it - “Inversione pericolosissima”. Tragico incidente in Italia, Salvatore muore così: volo spaventoso

Incidente Zelo Buon Persico, bloccato nel traffico con il suv fa inversione di marcia sulla Paullese: morto un motociclista - Bloccato con la sua auto nel traffico intenso della Paullese, in direzione Milano, un 61enne ha deciso di compiere una manovra azzardata: un’inversione di marcia. Si legge su milano.corriere.it