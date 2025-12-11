Inversione pericolosissima Tragico incidente in Italia Salvatore muore così | volo spaventoso
Un incidente drammatico si è verificato ad Altavilla Milicia, trasformando una mattinata tranquilla in una tragedia. Salvatore Liuzzo, noto ciclista locale, ha perso la vita in seguito a un volo spaventoso e pericoloso, suscitando grande dolore nella comunità.
Una tranquilla mattina ad Altavilla Milicia si è trasformata in tragedia con la morte di Salvatore Liuzzo, ciclista molto conosciuto nella zona. L’uomo, residente a Trabia ma originario di Termini Imerese, è stato investito lungo via Piano Sperone, una strada spesso percorsa da appassionati delle due ruote. Secondo una prima ricostruzione, Liuzzo avrebbe tentato un’inversione a U con la bici quando un’auto in transito lo avrebbe centrato, nonostante il conducente avesse provato a frenare per evitare l’impatto. L’urto è stato violentissimo. L’automobilista, sotto choc, si è subito fermato e ha allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
