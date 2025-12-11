Inventario di fine anno chiusure dei punti di erogazione diretta dei farmaci

L'articolo presenta le disposizioni relative all'inventario di fine anno e alle chiusure temporanee dei punti di erogazione diretta dei farmaci. Viene illustrato il calendario delle chiusure e le modalità di svolgimento delle attività connesse, per garantire un'adeguata gestione delle scorte e la continuità dei servizi durante questo periodo.

“Per poter svolgere le attività connesse all’inventario di fine anno, i punti di erogazione diretta dei farmaci rimarranno chiusi in alcune giornate specifiche”. E’ la comunicazione che arriva dall’Azienda Usl e che riguarderà, per i prossimi giorni di dicembre, le sedi di Ferrara (sia San Rocco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

L’Azienda USL di Ferrara comunica che, per poter svolgere le attività connesse all’inventario di fine anno, il Punto di Erogazione Farmaci della Casa della Comunità Terra e Fiumi sarà chiuso al pubblico venerdì 12 dicembre: il servizio riprenderà regolarme - facebook.com Vai su Facebook