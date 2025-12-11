Intestino e additivi chimici | un sistema alimentare da ripensare

L'intestino svolge un ruolo fondamentale nel nostro benessere quotidiano, regolando l'assorbimento dei nutrienti e influenzando la salute generale. Tuttavia, l'uso crescente di additivi chimici negli alimenti può compromettere questa delicata funzione. È quindi importante ripensare il sistema alimentare, considerando l'impatto di queste sostanze sul nostro sistema digestivo e sul nostro organismo.

Il sistema intestinale genera il nostro organismo ogni giorno: riceve il cibo, lo digerisce, lo assorbe e fornisce le molecole nutritive a tutte le cellule del corpo. Siamo ciò che il nostro intestino digerisce e assorbe. Additivi chimici: un problema ancora aperto Oggi pongo l'attenzione sugli additivi chimici. Il Regolamento CE n. 1333, approvato il 16 dicembre 2008, autorizza l'impiego di 1520 molecole come additivi alimentari. Sono passati 17 anni dalla sua approvazione, un tempo enorme per il progresso scientifico. La ricerca ha dimostrato ampiamente i potenziali effetti negativi di alcuni additivi sulla salute umana e animale, ma nessuno ha ancora aggiornato o ripensato quel Regolamento.